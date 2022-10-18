Мир 18 октября 2022, 05:07 Украине посоветовали перестать диктовать США требования по поставкам вооружения National Interes: правительству Зеленского следует искать мирные пути разрешения конфликта Минобороны РФ

Читать 360tv в

Киевскому режиму следует перестать диктовать Соединенным Штатам требования по поставкам военной помощи и начать искать мирные пути разрешения конфликта. Такое мнение высказал издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

«Киев вправе принимать собственные решения, но он не может диктовать, какой уровень поддержки он получит от НАТО и как долго он будет ее получать, особенно когда речь идет о самом существовании членов альянса», — говорится в публикации.

Реклама

Автор считает, что Киев допускает грубую ошибку считая, что Запад должен поддерживать Украину сколько потребуется и не станет добиваться дипломатического решения конфликта, который грозит выйти из-под контроля. Саймс уверен, что в Европе и США в ближайшие месяцы желание мирного урегулирования будет расти, но президент Украины Владимир Зеленский вряд ли легко согласится на переговоры.

Реклама

«Экстремизм во имя либерального мирового порядка — это все же экстремизм», — заключил автор статьи.

Вооруженные силы России уничтожили свыше 160 украинских националистов на Купянском направлении. ВСУ лишились четырех боевых бронированных машин, двух артиллерийских орудий, пикапа и двух автомобилей.