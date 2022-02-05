Правительству Молдавии предложили заменить газ навозом

Оппозиционные правительству Молдавии силы обратились к власти с неожиданным решением энергетического кризиса в стране. Они принесли к зданию парламента мешки с навозом и предложили использовать удобрение вместо газа, сообщило РИА «Новости».

Порядка 600 протестующих собрались возле стен парламента. Они привезли мешки с навозом, прикрепив к ним таблички: «Топите за себя сами».

Протест связан с повышением цен на газ для потребителей. Стоимость выросла с 569 до 785 долларов за кубометр голубого топлива, гигакалория выросла в цене на 22 доллара. Это решение приняло Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ).

«Цены даже на кизяк выросли до небывалых высот. Это будущее нашей страны, которое построила правящая власть вместо того, чтобы обеспечить нам адекватные цены на газ», — рассказал один из организаторов протеста.

Ранее в Молдавии ввели режим ЧП из-за энергокризиса. Его причиной стали невыплаты «Газпрому» денежных средств на поставки газа.