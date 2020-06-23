Правительством Японии недовольны половина граждан

По данным «Экспресс-газеты», уточняется, что «позиции Синдзо Абэ серьезно подорвал скандал вокруг бывшего министра юстиции Японии Кацуюки Каваи и его супруги, депутата верхней палаты национального парламента Анри Каваи».

В итоге 49% японцев назвали действия правительства неудовлетворительными, а 36% довольны происходящим в стране.