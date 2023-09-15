Мир 15 сентября 2023, 23:25 Правительство Зеленского назвали худшим в мире Журналист Никсон шокирован решением Киева отправить ВСУ на минные поля РИА «Новости»

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Решение правительства президента Украины Владимира Зеленского отправить украинцев погибать на минных полях привело в шок американского журналиста Гарланда Никсона. В своем блоге на YouTube он назвал правительство украинского лидера одним из худших в мире.

«Нет никакого чертового украинского правительства. <…> Ими управляют самые ужасные в мире неоконсерваторы», — высказался Никсон о решении правительства Зеленского.

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Президент Украины, как уверен журналист, согласился продать страну крупным западным корпорациям, таким как Blackrock и Goldman Sachs.

По мнению Никсона, все экономические эксперименты Запада, которые он будет проводить на Украине, затем перенесут и на американскую почву.

Ранее стало известно, что украинские боевики отправили российских пленных на минные поля. Глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов напомнил, что убивавших пленных подразделения террористов не брали в плен, а ликвидировали на поле боя. По его мнению, в этом случае нужно поступить аналогичным образом.