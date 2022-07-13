Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики

Правительство Венгрии ввело чрезвычайное положение в области энергетики. Об этом на брифинге в эфире канала М1 сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Для защиты венгерских семей и энергоснабжения наподобие многих других стран венгерское правительство объявляет чрезвычайное положение в сфере энергетики», — сказал он.

Также Гуйяш отметил высокую вероятность нехватки газа в Европе для осенне-зимнего отопительного сезона.

Ранее об опасениях европейских политиков из-за ситуации с поставками российского газа рассказал RT. В частности, журналисты издания процитировали слова министра природных ресурсов Германии Джонатана Уилкинсона.

«В отсутствие необходимых поставок природного газа экономика Германии столкнётся с очень серьёзными трудностями, а сами немцы рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома по мере приближения зимы», — сказал он.

Также журналисты RT напомнили: в Европарламенте предлагают полностью запретить поставки российского газа и установить так называемое справедливое распределение дефицитного топлива среди членов ЕС. Правительство Венгрии эту инициативу категорически отвергло.