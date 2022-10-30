Мир 30 октября 2022, 03:56 Правительство Великобритании призвало расследовать взлом телефона Трасс — СМИ Sky News: власти Британии призвали расследовать взлом телефона Лиз Трасс РИА "Новости"

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Правительство Великобритании призвало к проведению срочного расследования после сообщений о взломе личного телефона бывшего премьер-министра страны Лиз Трасс, сообщает телеканал Sky News.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что личный телефон Трасс взломали, когда она занимала пост министра иностранных дел Великобритании, после этого произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждения поставок оружия Украине.

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Подробности инцидента, как отмечается, скрыл тогдашний премьер-министр Борис Джонсон и секретарь кабинета министров Саймон Кейс, они решили не придавать это огласке.

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«Правительство призывают провести срочное расследование после появления сообщений о том, что телефон, принадлежащий Лиз Трасс, был взломан Россией <…> Либеральные демократы и лейбористская партия назвали обвинения „чрезвычайно серьезными“», — подчеркнули сотрудники телеканала.

Руководитель парламентского комитета по обороне Соединенного Королевства Тобиас Эллвуд также уверен, что комитету парламента по разведке и безопасности нужно тщательно изучить этот вопрос.