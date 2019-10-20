Правительство Великобритании подготовилось к Brexit без сделки

Правительство Великобритании готовится к жесткому выходу из Евросоюза. Власти страны запустили Yellowhammer — чрезвычайный план действий для Brexit без сделки. Об этом сообщил канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, отвечающий за этот вопрос.

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«Мы запускаем план Yellowhammer, означающий, что мы готовимся выйти из ЕС без сделки, если отсрочки Brexit [со стороны Евросоюза] предоставлено не будет», — сказал Гоув телеканалу Sky News.

Он отметил, что 27 октября пройдет чрезвычайное заседание по вопросу этого плана. По словам гоува, правительство решило запустить операцию после голосования парламента, которое прошло 19 октября.

«Риск выхода без сделки увеличился, потому что мы не можем гарантировать, что ЕС согласится на продление переговоров по Brexit», — пояснил он.

17 октября стало известно, что британскому премьеру удалось согласовать новую сделку с Брюсселем. Документ также одобрили в ЕС, а председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что страна останется в Союзе только до конца октября.

Несмотря на это, парламент Великобритании не принял новое соглашение по Brexit. Большинством голосов была принята поправка, согласно которой Лондон сначала примет закон о выходе из Евросоюза, а сделку поддержит только потом.