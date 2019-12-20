Правительство Великобритании откажется от слова Brexit

Британские СМИ сообщили, что Джонсон планирует исключить из оборота появившийся три года назад термин, чтобы показать общественности, что процесс выхода из ЕС остался позади, написал сайт газеты «Аргументы и факты».

Также члены правительства Британии перестанут называть «сделкой» торговое соглашение с Евросоюзом. Таким образом они хотят избежать каких-либо ассоциаций с предложенной премьером сделкой о «разводе» с ЕС.

Кроме этого, в кабмине подтвердили информацию об упразднении министерства по вопросам выхода Великобритании из ЕС.