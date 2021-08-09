Правительство Великобритании намерено привлечь армию из-за нехватки продуктов в магазинах

Дефицит продуктов в магазинах Великобритании возможен из-за нехватки квалифицированных водителей грузовиков. Власти намерены обратиться за помощью к армии. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Проблема в сфере логистики связана не только с пандемией коронавируса, но и с выходом королевства из Европейского союза. Именно после Brexit многие водители уехали из страны. Отмечается, что в настоящее время не хватает примерно 100 тысяч квалифицированных водителей для перевозки продуктов в супермаркеты, рассказала газета «Известия».

Из британской армии хотят привлечь около двух тысяч водителей, которые распределят продукты питания и другие предметы первой необходимости, в том числе лекарства, по магазинам. Кабмин отметил, что солдат поселят гостиницы, так как они будут работать на протяжении некоторого времени, пока страна не выйдет из кризиса.

Еще одной причиной нехватки водителей стала задержка экзаменов на права у потенциальных дальнобойщиков. Власти сделают официальный запрос о помощи военным в ближайшее время.