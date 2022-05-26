Глава Приднестровья отправил правительство в отставку

Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский подписал указ об отставке правительства и снятии с должности главы Кабинета министров Александра Мартынова. Документ опубликован на сайте президента непризнанного региона.

В тексте говорится, что исполнять обязанности премьер-министра станет заместитель председателя правительства по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами госвласти Станислав Касап. Остальные министры сохранили свои посты до назначения нового правительства.

Пресс-служба Верховного совета Приднестровья сообщила, что в ближайшую пятницу, 27 мая, пройдет внеочередное заседание. На повестке дня согласие депутатов на назначение на пост премьер-министра республики Александра Розенберга. Его кандидатуру для рассмотрения парламентом внес президент Красносельский. Глава республики сообщил депутатам, что бывший глава кабмина Александр Мартынов покинул свой пост по поданному заявлению.

Александр Розенберг с 19 января 2022 года занимал должность министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья. До этого он занимал различные посты в Министерстве юстиции, Министерстве экономики и Министерстве промышленности республики.