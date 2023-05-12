Мир 12 мая 2023, 16:22 Правительство Украины заподозрили в незнании местонахождения Залужного и Сырского Советник врио главы ДНР Гагин: власти Украины могут не знать, где Залужный и Сырский Официальный сайт президента Украины

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Украинские власти могут не знать, где находятся главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Таким предположением поделился советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире Первого канала.

Гагин назвал «тайной, покрытой мраком», информацию о том, куда пропали украинские высокопоставленные военнослужащие. По словам советника врио главы ДНР, Залужный и Сырский давно выпали из медиапространства.

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«Их местонахождение до сих пор неизвестно не только нам, но, я так понимаю, что, возможно, оно неизвестно и властям Украины», — отметил Гагин.

Ходят слухи, что главком ВСУ и командующий сухопутными войсками могли погибнуть при авиационном ударе, который нанесла российская армия по одному из украинских центров принятия решений, напомнил советник врио главы ДНР. Он обратил внимание, что информация о смерти Залужного и Сырского пока не подтвердилась.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр опровергла слухи о смерти Сырского и Залужного. Президент страны Владимир Зеленский утверждал, что 12 мая заслушал их доклады.