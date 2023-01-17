Мир 17 января 2023, 23:55 Правительство Украины разрешило жителям пересылать паспорта за границу по почте Представитель кабмина Мельничук: украинцам разрешили пересылать паспорта за рубеж по почте Pxhere

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Украинское правительство разрешило гражданам пересылать паспорта и другие удостоверяющие личность документы по почте за рубеж. Об этом заявил представитель кабмина Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в Правила предоставления услуг почтовой связи внесли изменения.

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«Разрешена пересылка в международных регистрированных почтовых отправлениях паспортов гражданина Украины для выезда за границу», — сказал он.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал лишать гражданства тех украинцев, которые имеют российские паспорта. Об этом он сказал на брифинге во Львове.

Глава киевского режима заявил, что имеющие двойное гражданство и духовное или политическое влияние на государство «должны оставаться только с одним гражданством». По мнению Зеленского, этим людям нужно жить в «соответствующей стране».

Он лишил украинского гражданства некоторых парламентариев. Речь идет об оппозиционерах Викторе Медведчуке, Ренате Кузмине, Андрее Деркаче и Тарасе Козаке. После этого украинская Верховная рада лишила их депутатских полномочий.