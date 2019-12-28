Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Антимонопольный комитет Украины ранее оштрафовал «Газпром» за якобы злоупотребление положением на рынке транзита газа с 2009 года по 2015 год. Позже суд в Киеве вынес решение о штрафе с пенями за просрочку на общую сумму 7,4 миллиарда долларов.

Делегации России и Украины продолжают в Вене обсуждать контракт по транзиту газа. Накануне стало известно, что «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда.

Срок действия контракта о транзите российского газа через территорию Украины в Европе истекает в конце этого года. 20 декабря, во время трехсторонней встречи с участием Еврокомиссии в Минске, стороны подписали соглашение о пятилетнем контракте на транзит газа с возможным его продлением до 10 лет.