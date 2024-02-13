Мир 13 февраля 2024, 04:20 Правительство Украины не выделило деньги на «зубы дракона» для ВСУ Кабмин Украины не дал денег на противотанковые заграждения ВСУ в Запорожье РИА «Новости»

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Украинское правительство не выделило деньги на возведение противотанковых бетонных укреплений, известных как «зубы дракона», для подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

«В начале января 2024 года заказчик объявил тендер ожидаемой стоимостью 88,5 миллиона гривен. Планировалась закупка 45 тысяч штук заградительных бетонных пирамид. К середине марта весь товар должен быть поставлен», — уточнило издание со ссылкой на украинский портал госзакупок Prozorro.

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В аукционе участвовали три компании, но лучшую цену предложило запорожское ООО «Алд инжиниринг и строительство» — 70,2 миллиона гривен. Только заказчик отменил тендер из-за отсутствия финансирования из госбюджета.

Эту информацию подтвердил в своей служебной записке директор департамента финансов Запорожской ОВА Сергей Медведь.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о значительном продвижении российских войск в регионе, причем без потерь личного состава.