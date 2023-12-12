12 декабря 2023, 16:19
Правительство Туска приведут к присяге в Польше 13 декабря
Сейм Польши проголосовал за вотум доверия правительству Туска
Нижняя палата парламента вынесла вотум доверия польского правительству, которое возглавляет Дональд Туск. Об этом сообщил официальный сайт сейма Польши, трансляция заседания прошла в прямом эфире.
Вотум доверия для Туска одобрила вся оппозиция нижней палаты парламента. За это решение проголосовали фракции «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые».
Реклама
Против вотума выступили партия действующего премьера Матеуша Моравецкого «Право и справедливость», а также коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация». Президент Польши Анджей Дуда заявил, что он торжественно приведет правительство Туска к присяге вечером 13 декабря.
Ранее сейм избрал Дональда Туска новым премьер-министром страны. В поддержку его кандидатуры проголосовали 248 парламентариев. Политик произнес благодарственную речь и пообещал исправить все ошибки, чтобы каждый житель страны «чувствовал себя в Польше как дома».
Польша
Выборы
Реклама
Реклама