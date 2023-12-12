Мир 12 декабря 2023, 16:19 Правительство Туска приведут к присяге в Польше 13 декабря Сейм Польши проголосовал за вотум доверия правительству Туска Attila Husejnow/Keystone Press Agency/globallookpress

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Нижняя палата парламента вынесла вотум доверия польского правительству, которое возглавляет Дональд Туск. Об этом сообщил официальный сайт сейма Польши, трансляция заседания прошла в прямом эфире.

Вотум доверия для Туска одобрила вся оппозиция нижней палаты парламента. За это решение проголосовали фракции «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые».

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Против вотума выступили партия действующего премьера Матеуша Моравецкого «Право и справедливость», а также коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация». Президент Польши Анджей Дуда заявил, что он торжественно приведет правительство Туска к присяге вечером 13 декабря.

Ранее сейм избрал Дональда Туска новым премьер-министром страны. В поддержку его кандидатуры проголосовали 248 парламентариев. Политик произнес благодарственную речь и пообещал исправить все ошибки, чтобы каждый житель страны «чувствовал себя в Польше как дома».