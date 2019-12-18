Правительство США заработает на книге Сноудена

Американское правительство имеет право на получение прибыли от книги Эдварда Сноудена «Личное дело». Такое решение принял федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния).

Как сообщила газета The Washington Post, истцом выступило министерство юстиции США. Ведомство отметило, что бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден опубликовал книгу в нарушении обязательства «о неразглашении». Соответственно правительство Штатов, а не Сноуден, должно получать доходы от этой работы.

Отмечается, что гражданский иск ведомства был подан отдельно от уголовного дела о раскрытии экс-сотрудником АНБ секретных данных. Вынесший решение судья Лиам О’Грэд отметил, что «понятие соглашений о неразглашении однозначно». Однако представители Сноудена собираются обжаловать решение суда.

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал изданиям The Washington Post и The Guardian секретные данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Сети. После этого он покинул Соединенные Штаты. Сначала Сноуден находился в Гонконге, а потом прилетел в Москву. Некоторое время он провел в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Сначала Россия предоставила американцу временное убежище сроком на год. Позже Сноуден получил в РФ вид на жительство. Оно действительно до 2020 года.

Ранее Эдвард Сноуден рассказал, что в Китае его книга «Личное дело» подверглась цензуре. Из публикации исчезли несколько эпизодов.