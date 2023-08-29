Мир 29 августа 2023, 21:03 Правительство США уличили во лжи об Украине Рамасвами: правительство США вводит в заблуждение мир по ситуации на Украине Pxhere

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Правительство Соединенных Штатов вводит в заблуждение мир по ситуации на Украине. Об этом написал в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter) кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

Так он отреагировал опубликованный пост с мемом о том, можно ли верить данным американских властей. Авторы зарисовки указали, что это смешно, поскольку США лгали о своей деятельности на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Азии.

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«Добавьте к этому списку происхождение коронавируса, мошеннические обвинения о связях [экс-президента США Дональда] Трампа с Россией и ноутбук [сына действующего президента США Джо Байдена] Хантера Байдена», — написал республиканец.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна подготовила новый пакет помощи киевскому режиму. В него войдут снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, ракеты для систем ПВО и артиллерийские боеприпасы.