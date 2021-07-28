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    28 июля 2021, 22:06

    Правительство США решило разместить на Аляске противоракеты нового поколения

    Дарья Морозова

    Правительство Америки собирается к 2028 году разместить на Аляске противоракеты нового поколения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генерала Глена Ван Херка.

    По данным RT, сейчас все работы по осуществлению плана идут в соответствии с графиком. Также Херк добавил, что особое внимание уделяется радиолокационной станции, которая предупреждает о ракетном нападении большой дальности.

    «Это должно сыграть решающую роль в расширении наших возможностей в сфере противоракетной обороны», — считает генерал.