Эксклюзив 24 марта 2023, 14:56 Правительство США предостерегли от приближения ядерного апокалипсиса Политолог Колчин: ядерное противостояние США и России приведет к апокалипсису piqsels

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Представители Великобритании публично заявили о возможных поставках боеприпасов с обедненным ураном на нужды ВСУ. В беседе с «360» политолог Петр Колчин объяснил последствия применения их против России.

«Любой открытый конфликт между ядерными державами обернется апокалипсисом», — сказал он.

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Также политолог отметил, что любое противостояние России и США ведет мир к состоянию атомной катастрофы.

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«Это та грань, пересекать которую не хочет ни один политический лидер», — сказал Колчин.

Он добавил, что риски и последствия эскалации ядерного конфликта понимают и в России, и в США. Однако правительство Украины периодически спекулирует на теме атомного оружия.

«В первую очередь „киевский режим“ таким образом пытается достичь своих пиар-целей, а заодно и выклянчить побольше оружия для ВСУ», — предположил собеседник «360».

Также Колчин отметил, что к таким методам прибегают только самые ярые русофобы среди политиков из западных стран.