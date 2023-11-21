Мир 21 ноября 2023, 13:45 Правительство США подготовилось к возможному нашествию диких свиней

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Власти США начали готовиться к возможному нашествию диких свиней в штате Миннесота. Об этом сообщил MPR News.

Рост числа этих животных представляет опасность для сельского хозяйства и леса. Они разрушают гнезда птиц, выкорчевывают корни деревьев, а порой уничтожают оленей. Кроме того, дикие свиньи могут являться переносчиками опасных болезней для домашнего скота.

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В связи с этим местных жителей попросили передавать информацию о случаях обнаружения животных. Гражданам указали на их примерное местонахождение, добавил сайт «Мир 24».