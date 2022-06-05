Власти США обеспокоены возвращением с Украины американских ультраправых наемников. Об этом сообщило издание The Grayzone со ссылкой на документ Погранично-таможенной службы Соединенных Штатов.

Согласно документу, федеральные власти боятся возвращения радикалов, участвующих в спецоперации на Донбассе на стороне Украины. Также отмечена неспособность американского правительства контролировать события на Украине и опасение, что неонацисты США вернутся, приобретя боевой опыт в конфликте.

При этом сами власти замалчивают масштабы проблемы, отмечает издание. В качестве примера The Grayzone привела публикацию в Politico. В материале преуменьшены выводы, сделанные в документе пограничной службы.

Иностранные наемники, в том числе и американские, участвуют в конфликте на Донбассе на стороне украинских боевиков с начала спецоперации. Российские войска планомерно уничтожают иностранный легион, накануне Минобороны РФ сообщило о поражении пункта дислокации иностранных наемников под Одессой. По данным ведомства, количество «солдат удачи» на Украине уменьшилось вдвое.