Правительство США назвало верным решение не поставлять Украине оружие для ударов по России

Президент США Джозеф Байден заявил, что Штаты не будут поставлять Украине оружие, которое можно использовать для ударов по территории России. . С главой США согласился заместитель его помощника Джон Файнер. Он поддержал отказ от поставок этого оружия ВСУ в эфире CNN.

«Мы пытались дать украинцам ровно то, что, по нашему мнению, необходимо им для защиты», — сказал Файнер.

По его мнению, поставка РСЗО с дальностью ударов до 80 километров позволит ВСУ «возможность наносить точные удары по российским целям на поле боя». Также Файнер подчеркнул, что США потребовали от Украины согласия не будут использовать для ударов по российским территориям.

Кроме того, заместитель помощника американского президента прокомментировал ситуацию в зоне спецоперации. Файнер сказал, что боевые столкновения в Донбассе перешли в «очень сложную фазу». По его словам, текущая ситуация «может затянуться на недели, месяцы, а, возможно, и дольше».

Байден официально объявил, что США все же поставят Украине РСЗО HIMARS в рамках военной помощи. Об этом сообщил RT.