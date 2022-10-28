Правительство Шотландии выселило украинских беженцев из отеля | 360°

Мир 28 октября 2022, 06:23 Правительство Шотландии выселило украинских беженцев из отеля Scottish Daily Express: в Шотландии украинским беженцам дали меньше месяца на выселение

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Украинских беженцев в городе Киллин попросили выехать из местного отеля меньше чем за месяц. Правительство Шотландии по неизвестной причине расторгло контракт на их размещение примерно на пять месяцев раньше, сообщил сайт Scottish Daily Express.

Беженцы приехали в маленький городок в июле в рамках правительственной программы. Отель забронировали до конца марта 2023 года, и местные власти начали помогать украинцам обживаться — искать работу и устраивать детей в школу.

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Однако в середине октября управляющий отелем Пархив Вьяс получил от агента шотландского правительства уведомление об окончании контракта. Постояльцы должны съехать до 18 ноября.

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«Это произошло неожиданно для нас. Контракт ранее был продлен до 31 марта, и у нас все было подтверждено», — рассказал он.

Чиновники из совета округа Стерлинг приехали в отель и заявили беженцам, что ищут им новое жилье. Они рассчитывают уложиться в срок. Вероятно, им придется переехать, дети не смогут окончить школьный семестр, а местные предприятия потеряют работников.

Шотландия приняла 20 591 украинских беженцев, или примерно пятую часть от общего числа переселенцев в Великобритании. В будущем приедут еще тысячи человек, потому что по официальным данным выдали 35 357 виз. В пунктах временного размещения, а именно в отелях и на двух круизных лайнерах у причалов в Глазго и Эдинбурге, находятся около 6540 украинцев. Им ищут постоянное жилье, в том числе ремонтируют пустующее муниципальное и социальное.