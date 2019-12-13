Правительство Сербии уступило протестующим почтальонам

Сотрудникам почтовых отделений подняли зарплату только на 10%. Из-за такого решения руководства работники отказались выходить на работу и устроили забастовку по всей стране.

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В среднем почтальоны в Сербии получают около 330 евро. Однако они потребовали повышения до средней зарплаты в почти 460 евро. Правительство подписало 13 декабря необходимое соглашение. Согласно нему, предусматривается увеличение заработной платы на 13,1% и надбавка в практически 9,5 евро.