    21 апреля 2020, 19:10

    Правительство Саудовской Аравии готово помочь урегулировать цены на нефтяном рынке

    Анастасия Кременчугская

    Саудовская Аравия готова выполнить дополнительные шаги для урегулирования нефтяных цен вместе с другими странами-членами ОПЕК+. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.

    «Совет министров подтвердил стремление королевства к достижению стабильности на рынке, а также готовность принимать любые дополнительные меры в партнерстве с членами ОПЕК+ и другими производителями», — говорится в сообщении.

    Ранее страны-участницы ОПЕК+ сократили нефтедобычу в мае–июне 2020 года на 9,7 миллиона баррелей в сутки.