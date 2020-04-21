Правительство Саудовской Аравии готово помочь урегулировать цены на нефтяном рынке

«Совет министров подтвердил стремление королевства к достижению стабильности на рынке, а также готовность принимать любые дополнительные меры в партнерстве с членами ОПЕК+ и другими производителями», — говорится в сообщении.

Ранее страны-участницы ОПЕК+ сократили нефтедобычу в мае–июне 2020 года на 9,7 миллиона баррелей в сутки.