Правительство Саудовской Аравии готово помочь урегулировать цены на нефтяном рынке
Саудовская Аравия готова выполнить дополнительные шаги для урегулирования нефтяных цен вместе с другими странами-членами ОПЕК+. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
«Совет министров подтвердил стремление королевства к достижению стабильности на рынке, а также готовность принимать любые дополнительные меры в партнерстве с членами ОПЕК+ и другими производителями», — говорится в сообщении.
Ранее страны-участницы ОПЕК+ сократили нефтедобычу в мае–июне 2020 года на 9,7 миллиона баррелей в сутки.