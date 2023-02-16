Мир 16 февраля 2023, 22:01 Правительство России выразило соболезнования в связи с гибелью людей при сходе лавины в Таджикистане Мишустин выразил соболезнования премьеру Таджикистана в связи с жертвами при сходе лавины freepik

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Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования своему коллеге из Таджикистана Кохиру Расулзода в связи с последствиями схода снежной лавины в Горно-Бадахшанской автономной области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Мишустин обратился к премьер-министру республики от имени российского кабмина и от себя лично.

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«Выражаю вам глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и разрушениями, вызванными сходом снежной лавины в Горно-Бадахшанской автономной области», — сказал Мишустин.

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Председатель правительства России попросил Расулзода передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

О сходе лавины стало известно 15 февраля. Изначально сообщали о 10 погибших в Ванджском районе и в Хороге, на трассе Душанбе — Варзоб. По последним данным, жертвами удара стихии стали 17 человек. Число погибших растет в Шугнанском районе Горно-Бадахшанской автономной области республики.