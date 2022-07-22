Правительство России расширило список недружественных стран, добавив в него Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Распоряжение принято для реализации указа президента от 23 апреля 2021 года № 243 „О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств“», — говорится в сообщении.

На страны, внесенные в список недружественных, могут быть наложены ограничения вплоть до полного запрета возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов сотрудников, находящихся в России.

В документе также указано количество физических лиц, находящихся в Росси, с которыми консульства и дипмиссии недружественных стран могут заключать трудовые договоры. Для Греции это 34 человека, для Дании — 20, для Словакии — 16 человек. Словения и Хорватия не будут иметь права нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.