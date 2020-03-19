Из единичных случаев заражения коронавирус перерос в пандемию. В итоге ситуация в сфере здравоохранения стала одним из худших кризисов в мире.

«Сегодня ситуация характеризуется как глобальная пандемия. Это один из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет», — сказано в опубликованном на сайте правительства сообщении.

В кабмине отметили, что пандемия стала вызовом всему обществу. Из-за происходящего требуются максимально слаженные действия и осознание ответственности как за свое здоровье, так и здоровье окружающих людей. Несмотря на сложность ситуации, у России есть необходимые ресурсы, чтобы реагировать на такие угрозы. Благодаря принятым за последнее время мерам, ситуацию удается держать под контролем.

«Наша первоочередная задача — замедлить распространение инфекции, не допустить резкого роста числа заболевших за счет ограничения передачи коронавируса внутри страны, а также защитить группы риска, прежде всего старшее поколение», — подчеркнули в правительстве.

При этом россиян предупреждают, что в случае необходимости меры могут усилить.

Всего в России насчитывается 147 случаев заражения коронавирусом. Вылечить и выписать из больниц удалось пять пациентов. В мире число заболевших превышает отметку 219 тысяч человек. Погибли от инфекции более 8,9 тысячи пациентов из разных стран.