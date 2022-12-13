13 декабря 2022, 17:46
Правительство РФ сформировало ответ на введенный ценовой потолок при поставках нефти
Проект указа президента России Владимира Путина в ответ на введенный странами ЕС нефтяной потолок согласован правительством страны. Об этом сообщили «Ведомости».
По данным «Национальной службы новостей», согласно проекту указа, вводится запрет на продажу нефти странам-получателям, которые поддержали введение санкций против России.
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Отмечается, что продажа нефти также запрещена при установлении референтных цен, равных потолку, то есть $60 за баррель.
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