Правительство РФ продлило лицензии для малого бизнеса до конца 2022 года

Правительственная комиссия под руководством председателя правительства РФ провела заседание, на котором обсуждались меры поддержки малого и среднего бизнеса, сообщил газете «Известия» министр экономики Максим Решетников.

В частности, продлены более 120 лицензий и разрешений для объектов малого и среднего бизнеса, введен мораторий на обязательные проверки до конца 2022 года.

Также упрощены процедуры сертификации при производстве продукции.

Ранее Решетников выразил мнение, что международные компании при принятии решений о приостановке деятельности в России руководствовались прежде всего логистическими проблемами.

Премьер-министр Мишустин рассказал, что около тысячи инициатив подготовили в правительстве в ответ на введенные западные санкции.