Правительство РФ призвало уменьшить риски ввоза в страну новых штаммов COVID-19 в майские праздники

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости снизить возможные риски ввоза мутировавших штаммов в РФ. Премьер высказал это пожелание в связи с приближением майских праздников, рассказала газета «Известия».

Мишустин отметил, что в России на постоянной основе наблюдают за распространением вируса, однако в Европе, по его словам, наблюдается значительный рост заразившихся коронавирусом за последнюю неделю. Он заявил, что нужны дополнительные меры, чтобы волна не добралась до России.

«Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса», — отметил Мишустин.