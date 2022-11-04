Правительство Португалии проведет эксперимент с 4-дневной рабочей неделей | 360°

Мир 04 ноября 2022, 16:02 Правительство Португалии проведет эксперимент с 4-дневной рабочей неделей freepik

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Власти Португалии со следующего года планируют ввести в стране четырехдневную рабочую неделю в качестве эксперимента. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на газету El País.

С ближайшего января правительство будет принимать заявки от предприятий, руководство которых захочет попробовать это нововведение у себя. Запуск проекта планируется будущим летом.

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Власти не собираются субсидировать компании, которые примут участие в эксперименте, чтобы результаты получились максимально объективным. Сокращение зарплаты сотрудников также не предполагается.

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