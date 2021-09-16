Правительство Польши планирует отказаться от поставок российского газа в 2022 году

Польша планирует отказаться от поставок российского газа. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

В эфире радиостанции Siódma9.pl он заявил, что страна не хочет продлевать контракт с «Газпромом» по поставкам голубого топлива.

«Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом», — сказал Наимский.

Польша надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября следующего года. По предположению политика, мощности норвежского трубопровода хватит на поставку необходимого количества газа для польской экономики без участия России.

Проект Baltic Pipe («Балтийская труба») должен связать Норвегию, Данию и Польшу. Норвежский газ сначала пройдет по дну Северного моря до Дании, затем из Дании по дну Балтийского моря в Польшу. Запуск Baltic Pipe запланирован на 2022 год.

Также у «Газпрома» появился новый конкурент в Евросоюзе. Это Трансадриатический газопровод. По нему газ будет поступать в южную Европу из Азербайджана.