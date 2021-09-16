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    16 сентября 2021, 06:06

    Правительство Польши планирует отказаться от поставок российского газа в 2022 году

    Екатерина Шамина

    Польша планирует отказаться от поставок российского газа. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

    Правительство Польши планирует отказаться от поставок российского газа в 2022 году

    В эфире радиостанции Siódma9.pl он заявил, что страна не хочет продлевать контракт с «Газпромом» по поставкам голубого топлива.

    «Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом», — сказал Наимский.

    Польша надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября следующего года. По предположению политика, мощности норвежского трубопровода хватит на поставку необходимого количества газа для польской экономики без участия России.

    Проект Baltic Pipe («Балтийская труба») должен связать Норвегию, Данию и Польшу. Норвежский газ сначала пройдет по дну Северного моря до Дании, затем из Дании по дну Балтийского моря в Польшу. Запуск Baltic Pipe запланирован на 2022 год.

    Также у «Газпрома» появился новый конкурент в Евросоюзе. Это Трансадриатический газопровод. По нему газ будет поступать в южную Европу из Азербайджана.