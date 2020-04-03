    03 апреля 2020, 10:16

    Правительство Польши отложило посещение Смоленска и Катыни

    Ольга Ситникова

    Глава Канцелярии польского правительства Михал Дворчик подчеркнул, что официальную поездку в Россию решили отложить из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС.

    По информации сайта RT, посетить российский город Смоленск и близкое к нему село Катынь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий планировал в сопровождении правительственной делегации и представителями парламента государства.

    «Сегодня ночью было принято решение перенести дату визита, который должен был состояться 10 апреля», — уточнил Дворчик.