Правительство Польши отложило посещение Смоленска и Катыни
Глава Канцелярии польского правительства Михал Дворчик подчеркнул, что официальную поездку в Россию решили отложить из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС.
По информации сайта RT, посетить российский город Смоленск и близкое к нему село Катынь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий планировал в сопровождении правительственной делегации и представителями парламента государства.
«Сегодня ночью было принято решение перенести дату визита, который должен был состояться 10 апреля», — уточнил Дворчик.