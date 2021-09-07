Правительство Перу объявило о договоренности производить «Спутник V»

Президент Перу Педро Кастильо заявил о достигнутом соглашении касательно организации производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Об этом сообщил TV Peru.

«В результате переговоров между правительством Перу и России было достигнуто соглашение о создании фабрики по производству вакцины „Спутник V“ в стране», — сказал Кастильо.

Он отметил, что министр здравоохранения Перу в ближайшее время предоставит подробности по поводу этих работ. В июле местное Министерство здравоохранения сообщило, что правительство страны заключило соглашение о покупке российского препарата против коронавируса «Спутник V».

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что одобрение иностранных вакцин от коронавируса должно проходить на основании научных данных, а не на основе учета политической ситуации. В условиях пандемии странам, по его мнению, нужно прийти к единому консенсусу по оценке и проверке эффективности лекарств. Это позволит ввести взаимное признание вакцин и открыть границы для привитых туристов.