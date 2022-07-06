Правительство одобрило взаимное признание образования между Россией и ЛНР

Правительство поддержало проект соглашения о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней между Россией и ЛНР. Эта информация появилась на сайте кабмина РФ.

Из соглашения, которое должно в будущем быть подписано, следует, что Россия и Луганская Народная Республика намерены развивать сотрудничество в сфере науки и образования. Это позволит уменьшить административные барьеры.

«Проект такого соглашения уже согласован с российским МИД и предварительно проработан с луганской стороной. Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина Минобрнауки поручается подписать этот документ от имени правительства России», — сказано в сообщении.

Правительство РФ 1 июня одобрило проект соглашения о взаимном признании дипломов между Россией и Донецкой Народной Республикой. Оба соглашения разработали в рамках ратифицированных Госдумой договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.