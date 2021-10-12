Правительство Норвегии уйдет в отставку

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг объявила о планируемой отставке правительства в связи с поражением правящей партии на выборах. Об этом написал RT.

«Парламентские выборы 13 сентября 2021 года привели к созданию парламентской основы для нового правительства. Поэтому сегодня на заседании Государственного совета я подам заявление об отставке правительства», — говорится в заявлении премьера, опубликованном на сайте правительства. На выборах победила социал-демократическая Рабочая партия, набрав 26,3% голосов. Правящая Консервативная партия набрала 20,4% голосов.