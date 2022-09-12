Правительство Нидерландов попросило своих граждан мыться по 5 минут | 360°

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Правительство Нидерландов попросило своих граждан мыться по 5 минут

WSJ: жители Нидерландов ради экономии газа перешли на пятиминутный душ

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Власти Нидерландов попросили своих граждан ради экономии принимать душ по пять минут в день вместо девяти. Только половина нидерландцев согласились пойти на этот шаг, сообщило издание The Wall Street Journal.

Министерство экономики и политики в области климата подсчитало, что до энергетического кризиса в стране ежегодно использовали 40 миллиардов кубометров газа. В среднем каждый нидерландец тратил на душ по девять минут, однако правительство посоветовало сократить процесс до пяти. Это позволит сэкономить 60 кубометров природного газа с каждого домохозяйства в год.

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«Теперь я делаю это пять минут и придерживаюсь нормальной температуры», — рассказала Карла Дженераал.

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Муж даже подарил ей песочные часы для того, чтобы контролировать время. Кроме того, ради всеобщей экономии женщина решила принимать ванну не чаще раза в месяц.

Стоимость энергии для голландских домохозяйств подскочила в среднем с 142 евро в августе 2021 года до 503 евро в этом году. Скоростной прием душа поможет семьям сэкономить около 130 евро в год.

Несмотря на выгоду, далеко не каждый нидерландец согласился поступиться гигиеной и удовольствием. Опрос показал, что только около половины жителей стали принимать пятиминутный душ каждый раз или хотя бы в большинстве случаев.

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