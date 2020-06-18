Правительство Непала одобрило включение спорных с Индией районов в состав страны
Правительство Непала согласовало включение спорных с Индией районов в состав своей страны. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
Ранее планировалось признание Непалом своей территорией район Липулех. Правительство Индии возразило против этого, сочтя это неприемлемым. Потом Индия открыла дорогу из города Дхарчула в Липулех, и на это возразил Непал.
Также Непал выпустил новую карту страны, где в ее состав вошли районы Липулех, Калапани и Лимпиядхура.