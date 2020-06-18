Правительство Непала одобрило включение спорных с Индией районов в состав страны

Ранее планировалось признание Непалом своей территорией район Липулех. Правительство Индии возразило против этого, сочтя это неприемлемым. Потом Индия открыла дорогу из города Дхарчула в Липулех, и на это возразил Непал.

Также Непал выпустил новую карту страны, где в ее состав вошли районы Липулех, Калапани и Лимпиядхура.