Правительство Непала может ужесточить правила для покорителей Эвереста
Власти Непала планируют изменить правила выдачи разрешений на восхождение на Эверест. Их хотят сделать жестче. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, непальское правительство намерено обязать туристов предоставлять доказательство, что они уже совершали восхождение на высоту шесть с половиной километров. Кроме этого, покорители горных вершин должны иметь как минимум трехлетний опыт высокогорного трекинга и справку о хорошем здоровье.