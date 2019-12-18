Правительство Непала может ужесточить правила для покорителей Эвереста

По данным издания, непальское правительство намерено обязать туристов предоставлять доказательство, что они уже совершали восхождение на высоту шесть с половиной километров. Кроме этого, покорители горных вершин должны иметь как минимум трехлетний опыт высокогорного трекинга и справку о хорошем здоровье.