    18 декабря 2019, 19:06

    Правительство Непала может ужесточить правила для покорителей Эвереста

    Артур Блянихов

    Власти Непала планируют изменить правила выдачи разрешений на восхождение на Эверест. Их хотят сделать жестче. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на иностранные СМИ.

    По данным издания, непальское правительство намерено обязать туристов предоставлять доказательство, что они уже совершали восхождение на высоту шесть с половиной километров. Кроме этого, покорители горных вершин должны иметь как минимум трехлетний опыт высокогорного трекинга и справку о хорошем здоровье.