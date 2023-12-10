Мир 10 декабря 2023, 20:59 Правительство национальной надежды. Польше пообещали «вернуть нормальность» после смены власти в стране Спикер сейма Польши Холовня пообещал стране новое путешествие после смены власти РИА «Новости»

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Кардинальные перемены в политике Польши пообещал спикер сейма, лидер партии «Польша 2050» Шимон Холовня. Об этом сообщило РИА «Новости».

Холовня заявил, что благодаря смене власти в политику Польши «возвращается нормальность».

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«Во вторник мы сможем сказать вам: „Мы отправляемся в совершенно новое путешествие — не с правительством национального возмездия, а с правительством национальной надежды, с правительством, которое наконец начнет решать дела граждан, а не политиков“», — заявил парламентарий.

Президент Польши Анджей Дуда отмечал, что лидер оппозиции Дональд Туск не является его кандидатом на должность премьер-министра страны.

В октябре правящая партия Польши «Право и справедливость» набрала 35% голосов, благодаря чему получила в сейме 34 места из 100. Большинство мест достались коалиции оппозиционных партий — «Гражданской коалиции» (28,24% голосов), «Третьему пути» (11,68%) и «Левым» (5,34%).