08 марта 2023, 10:44
Правительство Молдавии уличили в склонности к диктатуре
Вице-председатель партии Молдавии «Шор» Таубер: власти страны не ведут диалог с оппозицией
Власти Молдавии не ведут диалог с оппозицией. Об этом в беседе РИА «Новости» заявила вице-председатель местной партии «Шор» Марина Таубер.
«Вместо конструктивного диалога с оппозицией, вместо того, чтобы прислушаться к мнению народа, режим [президента Молдавии] Майи Санду скатывается в откровенную диктатуру», — сказала она.
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По ее словам, в этой республике неугодные властям партии, СМИ и носители иной точки зрения подвергаются преследованию. Таубер сказала, что подобное поведение властей не может не беспокоить.
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Также она уличила правительство Молдавии в ухудшении ситуации в ряде сфер жизни страны. Среди них — экономика, бизнес и социальное направление.
«Неужели то, что в ходе протестов мы просим полицейских открыть колонне манифестантов путь на площадь, является дестабилизацией, нарушением общественного порядка» — задалась вопросом Таубер.
По ее словам, в Молдавии сложилась катастрофическая ситуация. Это мнение Таубер объяснила многочисленным отъездом жителей республики за рубеж для постоянного проживания, выводом капитала бизнесменов в другие страны, а также, закрытием местных предприятий.
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