Правительство Молдавии отправили в отставку

По данным издания, на сегодняшнем заседании парламента за отставку правительства проголосовали 63 депутата из 100. «Газета.ru» напомнила, что именно члены Партии социалистов выдвинули предложение по вотуму недоверия. Это произошло из-за того, что кабмин делегировал Санду часть полномочий при отборе кандидатов на пост генпрокурора.