Правительство Молдавии отправили в отставку
Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
По данным издания, на сегодняшнем заседании парламента за отставку правительства проголосовали 63 депутата из 100. «Газета.ru» напомнила, что именно члены Партии социалистов выдвинули предложение по вотуму недоверия. Это произошло из-за того, что кабмин делегировал Санду часть полномочий при отборе кандидатов на пост генпрокурора.