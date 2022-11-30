Мир 30 ноября 2022, 22:07 Правительство Молдавии одобрило продление режима ЧП из-за энергетического кризиса

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Руководитель молдавского правительства Наталья Гаврилица сообщила, что кабинет министров одобрил продление режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за кризиса в энергетике. Об этом написало РИА «Новости».

Гаврилица выразила сожаление, что необходимо продление режима ЧП. По ее словам, этот инструмент необходим, так как нет других вариантов решений, которые можно было бы применить немедленно.

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«Решение о продлении режима чрезвычайного положения и передаче его в парламент одобрено», — цитирует премьер-министра RT.

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