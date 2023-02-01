Мир 01 февраля 2023, 18:58 Правительство Молдавии одобрило идею продлить режим ЧП из-за энергетического кризиса

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Кабмин Молдавии поддержал предложение о продлении режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы энергетического кризиса в стране. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Решение о продлении режима чрезвычайного положения и передаче его в парламент одобрено», — цитирует агентство слова премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы.

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Как сообщил RT, необходимость такой меры связана с сохраняющейся угрозой энергетического кризиса в Молдавии.