01 февраля 2023, 18:58
Правительство Молдавии одобрило идею продлить режим ЧП из-за энергетического кризиса
Кабмин Молдавии поддержал предложение о продлении режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы энергетического кризиса в стране. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Решение о продлении режима чрезвычайного положения и передаче его в парламент одобрено», — цитирует агентство слова премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы.
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Как сообщил RT, необходимость такой меры связана с сохраняющейся угрозой энергетического кризиса в Молдавии.
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