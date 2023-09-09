Мир 09 сентября 2023, 19:16 Правительство Молдавии назвало необоснованными долги перед «Газпромом» Премьер Молдавии Речан заявил о необоснованности долгов перед «Газпромом» Unsplash

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Власти Молдавии сочли необоснованными долги за газ «Газпрому». Об этом заявил премьер Дорин Речан в видеообращении в социальной сети TikTok.

Правительство страны отказалось выплачивать задолженность российской компании.

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«Завершен аудит предполагаемых долгов „Молдовагаз“ перед „Газпромом“. Мы пришли к выводу, что эти долги необоснованны и мы не намерены их выплачивать», — отметил Речан.

Он добавил, что Молдавия будет укреплять энергетическую независимость государства. По словам премьера, страна продолжила закупку газа по более низким ценам, потому запасов голубого топлива «хватит на всю зиму».

Ранее Речан выразил удивление по поводу итогов аудита исторического долга Молдавии перед «Газпромом». Он пообещал в письменной форме представить подробное мнение «Молдовагаза» по этому вопросу.