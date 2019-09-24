Правительство Мексики сократит несколько тысяч чиновников

Самый активный вулкан Мексики Попокатепетль проявил активность Подробнее

Издание сообщило, что под сокращение пойдут чиновники из министерств туризма, сельского хозяйства, транспорта и связи, финансов, энергетики, экономики. Данный шаг станет следующим в политике правительства президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора по сокращению расходов на содержание госаппарата.

В 2018 году в Мексике было приблизительно 1,7 миллиона федеральных госслужащих.

Лопес Обрадор является президентом Мексики с 1 декабря 2018 года. Сразу после победы на выборах он заявил, что в течение шести лет на посту главы государства он сократит себе зарплату на 40% по сравнению с предшественником Энрике Пенья Ньето. С тех пор Обрадор неоднократно заявлял: ни один мексиканский чиновник не будет зарабатывать больше президента.