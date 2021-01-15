Правительство Казахстана ушло в отставку
Свои обязанности министры будут исполнять вплоть до утверждения нового состава правительства, сообщили в администрации президента республики.
«Правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства», — отметил в указе президент Касым-Жомарт Токаев.
Документ вступил в силу с момента его подписания республиканским лидером.
На состоявшихся в стране парламентских выборах победила партия «Нур Отан», во главе которой стоит экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Ее поддержали 71,09% избирателей.
Семипроцентный барьер, уточнил сайт RT со ссылкой на данные ЦИК республики, преодолели две партии — «Светлый путь», или «Ак жол», (10,95%) и Народная партия Казахстана (9,1%).
Парламентские выборы в Казахстане прошли 10 января. Голосованием выбрали депутатов нижней палаты парламента и местных представительных органов власти.