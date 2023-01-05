Мир 05 января 2023, 03:15 Правительство Казахстана разрешило банкам разовый вывоз наличных рублей Казахстан разрешил банкам разовый вывоз наличных рублей для перевода в безналичную форму Pxhere

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Казахстанское правительство разрешило местным банкам второго уровня в разовом порядке вывезти из страны наличные российские рубли. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка республики.

В материале пресс-служба ссылается на постановление правительства. Документ вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в течение 60 календарных дней.

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«Разрешение вводится для конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов», — сказано в сообщении пресс-службы.

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Все функционирующие в стране банки являются финансовыми учреждениями второго уровня. Исключение составляет Национальный банк.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым отметил высокий уровень двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества. Лидеры двух стран затронули в разговоре ряд актуальных направлений, в числе которых была и топливно-энергетическая сфера. Координацию сотрудничества в сфере энергетики продолжат по линии правительств и профильных структур.