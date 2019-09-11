Правительство Японии ушло в отставку в полном составе

Кабинет министров Японии подал в отставку. Соответствующее заявление от членов правительства страны принял премьер-министр Синдзо Абэ. Изменения связаны с грядущими перестановками в составе кабмина.

Абэ запланировал изменить состав правительства после победы партии на прошедших в июле выборов в верхнюю палату парламента, сообщило агентство Kyodo. Кроме того, в октябре ожидается повышение потребительского налога на 10%. Это тоже повлияло на уход кабмина.

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Отмечается, что состав правительства изменится довольно существенно, в отличие от перестановок в октябре 2018 года. Известно, что свои должности сохранят лишь генеральный секретарь правительства Есихидэ Суга и министр финансов Таро Асо.

Министром экономики станет уже бывший глава японского МИД Таро Коно, а на его место придет Тосимицу Мотэги. До отставки он был министром по делам восстановления экономики.

Уточняется, что в кабмин вернутся еще два чиновника, занимавших министерские должности при прежних составах правительства. Впервые в него войдут 13 человек.

Новый состав кабинета министров должны объявить во второй половине дня среды, 11 сентября. После этого состоится церемония утверждения правительства японским императором. Без этого кабмин не может считаться сформированным официально.